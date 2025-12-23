Reniec revela los nombres navideños más comunes en el Perú

Como es tradición en estas fechas, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) presentó su lista anual de nombres y apellidos de peruanos inspirados en las principales festividades del calendario, siendo la Navidad una de las más representativas. Según la entidad, miles de ciudadanos llevan nombres vinculados directamente con esta celebración, convirtiéndola en una festividad que, para muchos, se vive los 365 días del año.

NOMBRES RELACIONADOS A LA NAVIDAD

Entre los nombres más comunes relacionados con la Navidad figuran María, Jesús, José y Ángel; sin embargo, la lista también incluye apellidos poco habituales surgidos a partir de esta festividad. De acuerdo con Reniec, 1,468 personas en el Perú llevan el apellido “Navidad”, además de otros como Duende, Nacimiento, Regalo e incluso Pavo, este último resultado —según explicaron— de variaciones y errores de transcripción a lo largo del tiempo.

La vocera del Reniec, Angie Morales Salguero, precisó que muchos de estos apellidos no se originaron con el significado que hoy se les atribuye. En el caso de “Pavo”, explicó que probablemente proviene del nombre “Pavel”, el cual, debido a malas inscripciones registrales, fue modificándose hasta adoptar su forma actual.

Respecto a la asignación de nombres, Reniec indicó que solo se interviene cuando estos resultan ofensivos, aunque la decisión final recae en los padres. Incluso nombres asociados a personajes históricos negativos, como terroristas o criminales de guerra, no pueden ser prohibidos si no constituyen una ofensa directa. Por ello, la institución recomendó reflexionar cuidadosamente antes de nombrar a un hijo, recordando que la única forma de cambiar el nombre es mediante un proceso judicial una vez alcanzada la mayoría de edad.