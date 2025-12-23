Familias abarrotan mercados por compras para cena navideña

Como cada año, los mercados se convirtieron en el principal punto de encuentro de las familias que buscan los últimos insumos para la cena navideña. Desde tempranas horas, compradores recorrieron puestos de aderezos, carnes y abarrotes para asegurarse de no dejar nada fuera de la mesa de Nochebuena, una costumbre que, para muchos, se mantiene hasta el último momento.

El pavo sigue siendo el protagonista indiscutible de la Navidad. Los aderezos preparados, que pueden encontrarse desde un sol hasta cinco soles, fueron los más solicitados. Algunos optaron por invertir un poco más para darle un toque especial al plato, comprando ingredientes como cerveza negra, vinagre, ají especial y especias, con gastos que alcanzaron hasta los 35 soles solo en condimentos.

El acompañamiento no se queda atrás. En los mercados se ofrecieron combos navideños con fideos, jamón ahumado, pasas y arroz para preparar ensalada de fideos o arroz árabe. Tampoco faltó el clásico panetón con su infaltable taza de chocolate caliente, cuyos insumos como el cacao puro se vendieron desde dos soles, atrayendo a quienes ya piensan en la tradicional chocolatada familiar.

PAVO Y PANETÓN

Además de los alimentos, muchos aprovecharon para realizar las últimas compras. Gorros navideños, lazos, papeles para envolver regalos se vendieron a precios accesibles. Según el INEI, el pavo es el producto más consumido en estas fechas, con un promedio anual de 24 kilos por hogar, seguido del panetón, confirmando que la mesa navideña sigue siendo una de las tradiciones más arraigadas en el Perú.