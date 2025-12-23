ATU se pronuncia por muerte de conductor del Metropolitano

Momentos de terror vivieron los pasajeros de un bus del Metropolitano que cubría la ruta C, de sur a norte, luego de que el conductor se descompensara repentinamente mientras manejaba por la avenida Escuela Militar, en el distrito de Chorrillos. Pese a que no se registraron pasajeros heridos, el chofer falleció producto de esta emergencia médica.

El conductor fue identificado como Roel Agustín Bastidas, de 68 años. Tras la descompensación, el bus atravesó la vía exclusiva del Metropolitano e invadió el carril de vehículos particulares, derribando las rejas de seguridad. Testigos indicaron que todo apuntaría a que el chofer sufrió un paro cardíaco, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad. Afortunadamente, el vehículo se detuvo antes de impactar contra un poste, evitando una tragedia mayor.

Los pasajeros, entre ellos personal de salud, intentaron auxiliar al conductor luego del impacto. Vecinos de la zona también colaboraron retirando algunas vallas de seguridad para evitar que la vía quedara completamente bloqueada. En el lugar se hicieron presentes efectivos de la Policía Nacional, el fiscal de turno y peritos de criminalística, quienes iniciaron las diligencias preliminares para esclarecer lo sucedido.

ATU SE PRONUNCIA

A través de un comunicado, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) expresó sus condolencias a los familiares del conductor y confirmó que el hecho se produjo por una descompensación de salud. Asimismo, informó que se vienen realizando coordinaciones con el concesionario del Metropolitano para continuar con las investigaciones y determinar las acciones correspondientes tras este lamentable hecho ocurrido a pocas horas de las celebraciones navideñas.