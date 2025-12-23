San Martín de Porres: delincuentes asaltan a escolar y vecinos denuncian ola de robos

Ni siquiera los escolares se salvan de la delincuencia. En la zona conocida como Coviti, en el distrito de San Martín de Porres, un menor de edad fue víctima de un violento asalto cuando se dirigía por las inmediaciones del jirón Elías Aguirre. Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran cómo un sujeto que se desplazaba en bicicleta desciende del vehículo y, bajo amenaza con un arma de fuego, le roba sus pertenencias al escolar.

Según los vecinos, durante el mes de diciembre los robos se han incrementado de manera alarmante. Los delincuentes actúan utilizando distintos medios de transporte, como mototaxis, motos lineales, automóviles e incluso bicicletas. Por temor a represalias, muchos residentes prefieren no mostrar su rostro al denunciar estos hechos, señalando que la inseguridad se vive a cualquier hora del día.

A este caso se suma el robo de una camioneta ocurrido en horas de la madrugada. Una cámara de seguridad registró el momento en que el propietario desciende de su vehículo para abrir la reja de su vivienda, cuando es sorprendido por un delincuente que lo golpea y lo reduce para luego huir con la unidad. Vecinos afirman que también se han registrado robos de autopartes y asaltos en negocios de la zona.

PATITA DE GALLO

Además, recientemente se difundieron imágenes de un robo a viviendas ocurrido el pasado 16 de diciembre, donde tres sujetos ingresan a un departamento del segundo piso utilizando la modalidad conocida como la “patita de gallo”, pese a ser grabados por cámaras de seguridad. Los vecinos exigen mayor presencia policial y patrullaje constante, advirtiendo que ni el estado de emergencia ha logrado frenar la delincuencia en este sector de San Martín de Porres.