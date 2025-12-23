SERFOR se pronuncia por boa amazónica hallada en ribera del río Rímac

Una boa constrictora oriunda de la Amazonía peruana fue encontrada varada en la ribera del río Rímac, en el distrito de El Agustino, durante la madrugada. Agentes del serenazgo hallaron al reptil, de aproximadamente 1.80 metros de longitud, en evidente estado de estrés, por lo que fue trasladado al centro de vigilancia distrital, donde permaneció bajo resguardo hasta la llegada de especialistas.

Debido al comportamiento agresivo y al constante siseo del animal, fue necesaria la intervención de un agente con experiencia en fauna amazónica para concretar su traslado sin poner en riesgo a los vecinos ni al propio reptil. El jefe de Seguridad Ciudadana del distrito expresó su sorpresa por el hallazgo, señalando que los residentes de la zona manifestaron no haber visto antes una situación similar en el lugar.

Al mediodía, personal del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) acudió para hacerse cargo de la boa. La entidad informó que solo en Lima, durante el último año, se han recuperado cerca de 3,700 animales silvestres entre monos, serpientes, loros y tortugas. Tras la evaluación inicial, se determinó que se trataba de un ejemplar adulto que habría sido recientemente mantenido en cautiverio.

TRÁFICO DE FAUNA SILVESTRE

SERFOR advirtió que el tráfico de fauna silvestre es un delito tipificado en el Código Penal, sancionado con penas de hasta cinco años de prisión y multas elevadas. La boa fue trasladada a un centro especializado para cumplir cuarentena y recibir atención veterinaria. Lamentablemente, al haber sido extraída de su entorno natural en edad adulta, no podrá ser reinsertada en su hábitat.