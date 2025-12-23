Cercado de Lima: familias disfrutan de adornos navideños en Plaza de Armas

A pocos días de la Navidad, decenas de familias limeñas se dan cita en la Plaza de Armas para disfrutar del espectáculo de luces navideñas y los diversos atractivos instalados en este emblemático espacio. La iniciativa es impulsada por la Municipalidad Metropolitana de Lima con el objetivo de promover un ambiente festivo y familiar.

La plaza luce decoraciones especiales e iluminación temática que resaltan los edificios históricos del Centro de Lima, convirtiéndose en un punto ideal para el paseo nocturno y la toma de fotografías. Niños y adultos recorren el lugar admirando los adornos y compartiendo momentos de alegría en vísperas de las celebraciones navideñas.

Uno de los atractivos más concurridos es la posibilidad de tomarse fotografías con Papá Noel. Las imágenes son capturadas por un fotógrafo y luego pueden ser descargadas directamente en el celular de los visitantes mediante un código QR, lo que permite compartir la experiencia en redes sociales y las diferentes plataformas digitales.

FIEBRE POR LA NAVIDAD

Además, se han instalado ferias navideñas que ofrecen productos y detalles alusivos a estas fiestas, complementando la experiencia para los asistentes. Desde la Municipalidad Metropolitana de Lima informaron que estas actividades buscan brindar un espacio seguro y acogedor para que las familias celebren la Navidad en el corazón de la capital.