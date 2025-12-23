Abrazos y reencuentros por Navidad: familias se vuelven a unir en aeropuerto Jorge Chávez

Abrazos interminables, lágrimas de emoción y sonrisas marcaron los reencuentros de varias familias en el aeropuerto Internacional Jorge Chávez, a pocas horas de celebrarse la Navidad. Padres que volvían a ver a sus hijos, hermanos que se fundían en un solo abrazo y madres conmovidas por la espera reflejaron el sentimiento de quienes retornaron al país tras largos periodos de ausencia.

Uno de los casos más conmovedores fue el de un padre que llegó desde Chile luego de casi cuatro años sin ver a sus hijos. El reencuentro estuvo cargado de emoción, especialmente al sorprender a su hija, quien cumplía 10 años al día siguiente. “Después de tres años y diez meses, por fin estamos juntos”, expresó entre lágrimas, mientras abrazaba a sus pequeños en medio del terminal aéreo.

Escenas similares se repitieron con familias procedentes de España, Italia e Inglaterra. Hubo hermanos que se reencontraron tras ocho años de separación y parejas que celebraron por primera vez la Navidad juntas como esposos en suelo peruano. Incluso, una mujer que retornó tras siete años en Europa expresó su emoción cantando una tradicional canción criolla al pisar nuevamente territorio nacional.

PRESENTACIONES ESPECIALES

Desde Lima Airport Partners informaron que el aeropuerto cerrará el año con más de 25.8 millones de pasajeros, superando las cifras del 2024. Además, anunció que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez despedirá la jornada navideña con presentaciones especiales, incluyendo un show de orquesta sinfónica, para acompañar a los viajeros en estas fechas cargadas de emoción y esperanza.