A pocas horas de Navidad: mercados se llenan de familias comprando el tradicional pavo

La cuenta regresiva para la Nochebuena ya comenzó y las familias peruanas han salido a los mercados en busca del protagonista principal de la cena navideña: el pavo. A pocas horas de la celebración, puestos de venta lucen abarrotados y no faltan las anécdotas, consejos culinarios y muestras del ingenio criollo que acompañan esta tradición.

SECRETOS PARA LOGRAR UN PAVO JUGOSO

Entre risas y conversaciones, algunos compradores cuentan que el pavo llegó como regalo laboral o familiar, mientras otros se preparan para cocinarlo en casa. Los secretos para lograr un pavo jugoso no faltan: desde un buen aderezo hasta el infaltable toque de cerveza, que según los cocineros sirve tanto para la receta como para amenizar la preparación. Incluso, para quienes no quieren complicarse, el servicio de trozado de pavo se ha convertido en una alternativa práctica y accesible en distritos como San Juan de Miraflores.

Sin embargo, más allá de la comida, la Navidad representa un momento de unión y reflexión. Muchas familias destacan la importancia de compartir con los seres queridos, enviar saludos a quienes están lejos y valorar la compañía de padres, abuelos e hijos en estas fechas especiales, consideradas como una verdadera bendición.

También es un tiempo para recordar con cariño a quienes ya no están. Entre la nostalgia y la gratitud, los peruanos coinciden en que el verdadero sentido de la Navidad no se mide por el tamaño del pavo, sino por el amor, la solidaridad y los abrazos que se comparten alrededor de la mesa en esta Nochebuena.