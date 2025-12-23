¿No tienes el regalo ideal para esta Navidad? Conoce los juguetes novedosos del Centro de Lima

Cada vez quedan menos horas para la llegada de la Navidad, y las personas están visitando el Centro de Lima para conseguir el regalo ideal para un familiar especial. Ante ello, un equipo de Panamericana Televisión recorrió diversos puntos del Mercado Central para conocer los accesorios novedosos que se vienen ofertando.

SORPRESA PARA LOS PEQUES DE LA CASA

Para nadie es un secreto que el 25 de diciembre es una fecha especial para los pequeños de la casa, quienes, al llegar la medianoche, se entusiasman para abrir su sorpresa. En caso de que no hayas encontrado el producto ideal, podrías obsequiarle un hombre araña, el cual se vende en S/69.

Aunque los años pasan, las tradicionales muñecas no pasan de moda, ni mucho menos al olvido; es por ello que en el Mercado Central se pueden encontrar estos juguetes para las pequeñas de la casa desde S/55.

Si eres amante de los animales y anhelas tener una mascota en casa y aún tienes dudas, se vienen ofertando perritos de juguete, quienes podrían ser una compañía para las personas que viven solas o ser un amigo peludo para los niños de la casa.