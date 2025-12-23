¿Cómo preparar el pavo perfecto para la cena de Navidad?

El pavo al horno es uno de los potajes más deseados por las familias durante la cena de Nochebuena y se mantiene como uno de los platos tradicionales más representativos de las fiestas navideñas. Sin embargo, muchos se preguntan cómo preparar el pavo para que quede jugoso por dentro y crocante por fuera.

En la pastelería Karlita, ubicada en el distrito limeño de La Molina, especialistas en panadería y horneado comparten los mejores tips para lograr un pavo dorado y delicioso, ideal para disfrutar en familia durante la noche del 24 de diciembre.

Uno de los principales consejos es aderezar el pavo con un día de anticipación antes de llevarlo al horno. El aliño debe impregnar cada parte del ave para evitar que se seque y garantizar que conserve todo su sabor durante el horneado.

Entre los ingredientes que no deben faltar en el aderezo destaca la chicha de jora, acompañada de los insumos tradicionales utilizados para macerar el pavo. Una vez listo, los expertos recomiendan hornearlo en horno de piedra, ya que este tipo de cocción permite una textura más crocante y un mejor sellado de los jugos.

La pastelería Karlita ya ha recibido a más de 60 clientes que han dejado sus pavos listos para hornear. Según Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de Panadería y Pastelería, el consumo de pavo en Navidad se incrementará en un 20% este año, de acuerdo con estimaciones de la Asociación Peruana de Avicultura.

En este establecimiento, los clientes pueden llevar el pavo congelado y los especialistas aplican toda su experiencia para entregar un producto jugoso y crocante.

COSTO Y TIEMPO DE HORNEADO DEL PAVO EN NOCHEBUENA

El precio por el servicio de horneado suele ser de 4 soles por kilo, aunque puede elevarse hasta 10 soles por kilo si se utiliza horno de piedra; el tiempo promedio de cocción es de tres horas.