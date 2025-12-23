Deliciosas opciones de cenas navideñas en Feria de los Deseos

Faltan pocas horas para celebrar la Nochebuena y miles de familias ya se encuentran ultimando detalles para la cena navideña, uno de los momentos más esperados de estas fiestas, donde el lechón y el pavo al horno se mantienen como los platos principales en la mayoría de mesas.

Sin embargo, existen otras alternativas que también ganan protagonismo en esta temporada. En la Feria de los Deseos de Lidia Cortés, por ejemplo, los asistentes pueden encontrar una variada oferta de platos tradicionales ideales para acompañar la celebración navideña y diversificar el menú familiar.

Uno de los potajes que destaca durante la semana de Navidad es el arroz árabe amazónico, preparado con cecina, chorizo, plátanos fritos y acompañado de su característico ají de cocona, una combinación que resalta los sabores de la Amazonía peruana.

Otro plato que suele incluirse en la cena navideña es el arroz preparado con finas hierbas aromáticas, muy similar al arroz con pollo, pero enriquecido con pasas, uvas y pecanas, lo que le da un sabor especial y festivo.

Para quienes buscan cuidar la ingesta de calorías durante la cena de Navidad, también existe la opción de la quinua al estilo árabe, un plato más ligero que incorpora pasas y puede acompañarse con otros alimentos presentes en la mesa navideña.

Además, no puede faltar el cuy relleno preparado en caja china o al horno, un platillo que suele servirse con papas nativas, cancha y choclo, convirtiéndose en una alternativa contundente para compartir en familia.

PANETONES ARTESANALES Y SALUDABLES

Otro de los productos infaltables en la Nochebuena es el panetón artesanal, que en esta feria se elabora a base de siete semillas, maca negra, cañihua, avena y linaza, ofreciendo una opción más nutritiva y natural para cerrar la cena navideña.