Plan "Navidad 2026": Habilitarán dos carriles más en la Panamericana Sur

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) presentó este martes 23 de diciembre el plan "Verano 2026", donde anunciaron una serie de medidas, entre ellas, el cambio de sentidos de carriles y la habilitación de dos carriles en la Panamericana Sur.

En conferencia de prensa, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, señaló que estas medidas se implementarán desde el primero de enero hasta abril y dio detalles sobre los beneficios que traerá para conductores y peatones.

"Esto permitirá un control más efectivo del tránsito y reforzará la seguridad vial, así como la fluidez en puntos críticos, además del monitoreo continuo que vamos a realizar no solo en la Municipalidad, sino también con las autoridades que hoy nos acompañan", dijo.

TELÉFONO DE EMERGENCIAS

Asimismo, Reggiardo recordó que los vecinos que viven en zonas aledañas a la Panamericana Sur pueden llamar al teléfono de emergencias 939-5619-06, que atenderá servicios esenciales como auxilio mecánico, atención con ambulancia y limpieza y liberación de vías, entre otros.