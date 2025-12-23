Pavo desde S/20 y lechón a S/35: así van los precios para la cena navideña

A un día de celebrar la Nochebuena, las familias afinan los últimos detalles de lo que será la tradicional cena navideña, donde el pavo y el lechón se perfilan como los platos principales en miles de mesas del país.

En el Mercado de Productores de Santa Anita, por ejemplo, el cerdo ya se ofrece listo para ser horneado. Las carnicerías del lugar brindan diversas alternativas a los compradores, con el objetivo de que puedan ahorrar tiempo en la preparación de la cena navideña.

Los comerciantes también ponen a disposición una variedad de salsas y aderezos para acompañar los platillos de Navidad. Quienes prefieren preparar el pavo en casa tienen la opción de llevar solo los insumos necesarios y así personalizar su receta.

En cuanto a los precios, el enrollado de cerdo se comercializa a 35 soles el kilo, el mismo monto que el kilo de lechón. No obstante, el costo puede variar según la edad del cerdo, llegando incluso a 28 soles por kilo en algunas presentaciones.

¿CUÁNTO CUESTA EL PAVO?

Respecto a los pavos, el pavo negro tiene un precio aproximado de 25 soles por kilo, mientras que el pavo blanco se ofrece desde 20 soles. También existe la opción de adquirir un pavo entero de 10 kilos por 210 soles, aunque si se solicita con aderezos e ingredientes listos para el horno, el precio puede elevarse hasta 290 soles.

A pocas horas de celebrar la Nochebuena, las familias comparan precios y evalúan las mejores alternativas entre pavo, lechón u otros tipos de carne que también pueden convertirse en protagonistas de la cena navideña.