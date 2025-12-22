El nacimiento más grande del Perú abre sus puertas esta Navidad en Miraflores

Desde hace 27 años, la tradición y el espíritu navideño se viven a gran escala en la casa de Miriam Valencia, la artífice del nacimiento más grande del Perú. Con al menos cinco semanas de anticipación, la coleccionista inicia el armado de este imponente pesebre que ocupa diversos espacios de su vivienda y reúne elementos representativos de las tres regiones del país, así como escenas inspiradas en distintas culturas del mundo.

Con especial orgullo, Valencia muestra su nacimiento arequipeño, que recrea símbolos emblemáticos de la región como los volcanes, la Virgen de Chapi, el escudo de Arequipa, el rocoto arequipeño y la Plaza de Armas. Cada detalle convierte esta representación en un auténtico nacimiento “characato”, que destaca por su identidad y minuciosa elaboración.

Otro de los espacios más llamativos es el nacimiento dedicado a Huánuco, donde se aprecian figuras tradicionales como la Dama, el Turco, los Abanderados y la cuadrilla de ‘Los Negritos de Huánuco’. Alrededor de estas escenas se exhiben también otros pesebres en miniatura con temáticas diversas, entre ellas una versión inspirada en la India, otra dedicada a la Selección Peruana y varias más.

MÁS DE 200 RECREACIONES NAVIDEÑAS

La coleccionista señala que la creación de este nacimiento ‘gigante’ le ha tomado varios años, ya que suele adquirir nuevas piezas en cada viaje o feria que visita. Actualmente, más de 200 recreaciones navideñas ocupan alrededor de cuatro habitaciones de su vivienda, ubicada en Miraflores, y pueden ser visitadas de manera gratuita por el público durante la temporada navideña.