¿Cuánto gastan los limeños por Navidad? Este es el panorama en Mesa Redonda

A pocos días de la Navidad, el emporio comercial de Mesa Redonda luce abarrotado por cientos de familias que llegan desde distintos puntos de Lima para realizar sus compras de última hora. El corazón comercial del Centro Histórico se ha convertido, una vez más, en el principal punto de encuentro para quienes buscan decorar sus hogares en estas fiestas.

Las calles y pasadizos de Mesa Redonda presentan una fuerte congestión peatonal, acompañada de luces, villancicos y una gran variedad de puestos que ofrecen productos navideños. Los comerciantes ponen a la venta desde figuras de Papá Noel, luces LED y pinos luminosos, hasta nacimientos artesanales de distintos tamaños y precios.

Entre los artículos más solicitados por los compradores destaca el árbol de Navidad, considerado el “rey de la decoración”. Los ciudadanos pueden encontrar desde modelos pequeños y minimalistas hasta árboles de gran tamaño, cargados de brillo y adornos, adaptados a todos los gustos y presupuestos.

COMPRAS DE ÚLTIMO MINUTO

Esta intensa actividad comercial por Navidad no solo impulsa la economía de los pequeños y medianos comerciantes, sino que también refuerza una tradición limeña previa a la Nochebuena. Para muchas familias, recorrer Mesa Redonda se ha convertido en un ritual navideño donde la búsqueda del adorno ideal se vive como una experiencia compartida.