Miraflores: bomberos sorprenden con emotivo corso navideño

En medio de las celebraciones por Navidad, decenas de familias se vieron sorprendidas por un emotivo corso navideño organizado por la Compañía de Bomberos en el distrito de Miraflores. La iniciativa llenó de alegría las calles y llamó la atención de grandes y pequeños que salieron a presenciar el recorrido.

Los hombres de rojo adornaron uno de los vehículos de la compañía con luces, guirnaldas y colores alusivos a la Navidad. Incluso, uno de los bomberos se disfrazó de Papá Noel para saludar y llevar momentos de alegría a los niños que se encontraban en las calles acompañados de sus padres.

RECORRIDO

Según informó un representante del Cuerpo General de Bomberos, el recorrido se inició en el Hospital Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Posteriormente, la caravana avanzó por la avenida República de Panamá, continuó por la avenida Casimiro Ulloa y realizó una vuelta por el parque Tradiciones, para luego retornar a su base.

Asimismo, se informó que este gesto solidario se repetirá el día de mañana con un nuevo recorrido, con el objetivo de seguir compartiendo el espíritu navideño y llevar un mensaje de esperanza a más familias.