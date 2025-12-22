VES: adulto mayor atropellado permanece grave y su familia pide ayuda

Un accidente de tránsito ocurrido en Villa El Salvador dejó gravemente herido a Quiterio Ramírez Ortiz, un vendedor de muebles de 75 años, quien fue embestido por un vehículo cuando jalaba su triciclo en plena vía pública. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento exacto del impacto, en el que el adulto mayor salió despedido varios metros, cayendo entre dos autos que amortiguaron parcialmente la caída.

Según relataron sus familiares, Quiterio se mantenía activo y trabajaba diariamente vendiendo muebles para sostenerse. El día del accidente, había decidido reemplazar a su hijo por unos minutos para jalar el triciclo y entrar en calor, sin imaginar que sería arrollado por un conductor imprudente que, lejos de auxiliarlo, huyó del lugar tras el choque.

El estado de salud del adulto mayor es delicado. Permanece internado en el Hospital de Villa El Salvador, consciente pero con constantes vómitos y fuertes dolores, según indicó su hija. La situación se agrava debido a que el responsable del accidente no contaba con SOAT, lo que inicialmente impedía que Quiterio pudiera ser operado de urgencia.

APOYAN A LA FAMILIA

Tras conocerse el caso, la Asociación de Víctimas de Accidentes de Tránsito brindó asesoría y apoyo a la familia para activar los mecanismos de cobertura médica correspondientes. Mientras tanto, los familiares del agraviado piden el apoyo de la Municipalidad de Villa El Salvador y de la Policía Nacional para identificar al vehículo implicado y capturar al conductor que dejó abandonado al adulto mayor.