Hallan muertos a padre, madre e hijo dentro de su vivienda en el Rímac: esto es lo que se sabe del caso

Una escena macabra fue descubierta la noche de este domingo al interior de una vivienda ubicada en la urbanización Leoncio Prado, en el Rímac. Lo que a simple vista parecía un hogar común, con fotografías familiares que los retrataban como una familia feliz, ocultaba una terrible realidad: los tres integrantes del núcleo familiar fueron hallados sin vida, con impactos de bala en la cabeza.

El hallazgo se produjo luego de que residentes alertaran a las autoridades por un olor fétido que provenía del inmueble. Según testigos, la familia no era vista desde el miércoles por la noche, fecha en la que se registró por última vez al padre llegando a la vivienda a bordo de su vehículo. Tras varios días sin respuestas y ante el olor persistente, vecinos y personal de seguridad decidieron abrir las ventanas, encontrando los cuerpos del hombre, su esposa y su hijo adolescente.

Las primeras diligencias revelan que ambos padres se desempeñaban como abogados y el menor tenía 13 años. La vivienda era alquilada y una mujer cercana a la familia señaló que el padre tenía actitudes agresivas, aunque afirmó no conocer mayores detalles de lo que ocurría al interior del hogar. En la escena se hallaron casquillos de bala, por lo que no se descarta ninguna hipótesis mientras avanzan las investigaciones.

CONTINÚAN CON LAS INVESTIGACIONES

El caso ha impactado profundamente tanto a quienes conocían a la familia como a los vecinos que nunca tuvieron contacto con ellos. La Policía Nacional continúa con las indagaciones para esclarecer las circunstancias de las muertes, mientras que los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Central de Lima.