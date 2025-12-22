Hito en construcción de la Línea 2 del Metro: así fue la llegada de la tuneladora “Delia” a San Marcos

La llegada de la tuneladora “Delia” a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos marcó un momento histórico tanto para la Decana de América como para el desarrollo del sistema integrado de transporte del país. El ingreso de la enorme máquina, que derrumbó el muro perimetral como parte de su avance subterráneo, fue celebrado con aplausos por autoridades, operarios y asistentes, quienes destacaron la magnitud de la obra.

Este avance confirma el progreso sostenido de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao, un proyecto estratégico que se ejecuta tras un acuerdo entre el Ejecutivo y la casa de estudios. Gracias a esta obra, San Marcos recibió una compensación social valorizada en más de 60 millones de soles, que permitió modernizar la ciudad universitaria, la construcción de la vivienda universitaria y otros espacios académicos.

La estación San Marcos de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao será clave para la movilidad de miles de estudiantes, docentes y trabajadores, quienes podrán trasladarse de manera segura y rápida en el tren subterráneo. De los 27 kilómetros que comprende el túnel de la Línea 2, ya se han construido 24, restando únicamente el tramo entre las estaciones San Marcos e Insurgentes, en el Callao.

AVANCE DEL 90%

El ministro Aldo Prieto informó que varias estaciones de la etapa 1B ya presentan un avance cercano al 90% y podrían entrar en operación el próximo año, con miras a ampliar el servicio durante el 2026. El titular del MTC también señaló que evalúa otros proyectos ferroviarios, como el tren Lima–Chosica y el mejoramiento de la Línea 1, los cuales forman parte de la cartera priorizada antes del fin de la actual gestión.