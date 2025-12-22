Obra sin señalización pone en riesgo a peatones y adultos mayores en La Victoria

Una obra sin señalización adecuada ha convertido un tramo de la vereda en la intersección de las calles Las Turquesas con la avenida Los Diamantes, en el distrito de La Victoria, en un serio peligro para los peatones, especialmente para los adultos mayores. El desnivel y la falta de accesos seguros obligan a los vecinos a realizar maniobras riesgosas para poder transitar, provocando caídas y lesiones.

Vecinos de la zona denunciaron que este problema se mantiene desde hace aproximadamente tres meses. Señalan que varias personas han sufrido accidentes al caminar entre piedras y tierra suelta, y que incluso algunos adultos mayores han terminado con heridas tras caer de rostro al suelo. Pese a las quejas presentadas con anterioridad, aseguran que los avances han sido lentos e insuficientes.

Las obras, ejecutadas por Invermet, se iniciaron a fines de octubre en la calle Las Turquesas; sin embargo, la situación continúa siendo caótica. Los trabajos inconclusos levantan polvo constantemente, afectando a quienes transitan y a los residentes del sector, quienes reclaman que no se haya previsto una vía de acceso segura para peatones durante la ejecución del proyecto.

PIDEN MEDIDAS URGENTES

Según indicaron los vecinos, la obra recién estaría culminada en febrero. Mientras tanto, exigen medidas urgentes como señalización visible, desvíos peatonales o asistencia preventiva para evitar nuevos accidentes. Este medio solicitó la versión de Invermet sobre la situación, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.