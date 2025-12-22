Caen “Las hienas de San Miguel”: robaban vehículos y extorsionaban a sus dueños

La División de Investigación Criminal (Depincri) de Surco logró desarticular a la banda criminal “Los Halcones de San Miguel”, dedicada al robo de vehículos de alta gama para luego extorsionar a sus propietarios a cambio de su devolución. La intervención se realizó tras un trabajo articulado con otras unidades policiales y gracias a la información proporcionada por las propias víctimas.

Según las investigaciones, los delincuentes sustraían camionetas y posteriormente contactaban a los dueños para exigirles sumas de dinero, indicándoles incluso el modo de realizar los depósitos. Parte de estas amenazas quedaron registradas en llamadas extorsivas, donde los sujetos detallaban los pasos para efectuar pagos fraccionados y enviar comprobantes para retirar el dinero.

Como resultado del operativo, la Policía detuvo a Héctor Edir Rosello Moreno, Juan Huamani Miraya y Aurora Nélida Ortega Villarrubia, quienes serían presuntos integrantes de esta organización criminal. Durante la intervención también se halló una mochila que contenía diversas placas de rodaje pertenecientes a distintos vehículos, lo que refuerza las evidencias del accionar delictivo del grupo.

RECUPERARON SUS VEHÍCULOS

Tras la captura, las víctimas expresaron su agradecimiento a la Depincri de Surco y a la Policía Nacional del Perú por la rápida acción y la recuperación de sus vehículos. “Era algo prácticamente perdido”, señaló uno de los agraviados, quien destacó la labor policial que permitió poner fin a esta modalidad de robo y extorsión.