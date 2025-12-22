Adornos gigantes marcan la tendencia navideña en Mesa Redonda

A pocos días de celebrarse la Navidad, Mesa Redonda luce completamente abarrotada de personas que llegan a este emporio comercial en busca de los mejores regalos navideños y de los adornos que se han convertido en la principal atracción durante la Nochebuena.

Los comerciantes reportan buenas ganancias gracias a la alta demanda de estos productos, especialmente de los adornos navideños en tendencia, que este año destacan por superar su tamaño tradicional y romper con la estética clásica que usualmente decoraba los hogares peruanos.

Coronas, lazos y esferas de hasta 60 pulgadas, entre otros artículos utilizados para vestir el árbol de Navidad, ahora se presentan en formatos mucho más grandes de lo habitual, lo que ha despertado el interés de numerosas familias. Según los comerciantes, estos productos figuran entre los más solicitados en esta campaña navideña.

VENTAS RÉCORD Y DESCUENTOS DE ÚLTIMO MOMENTO

Los vendedores aseguran que esta campaña ha sido más productiva que años anteriores, logrando agotar gran parte de su mercadería en tiempo récord, por lo que los pocos productos restantes se ofrecen con descuentos de hasta el 20 %, a pocos días de la llegada de la Navidad.

“Esta es la nueva tendencia de este año, son productos que no se encuentran fácilmente y por eso son los más buscados”, señaló una comerciante de Mesa Redonda.