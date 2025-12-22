Desarticulan a ‘Las Hienas’: banda robaba autos y extorsionaba a sus propios dueños

La Policía Nacional del Perú (PNP) asestó un nuevo golpe contra la delincuencia organizada al desarticular a la presunta banda criminal ‘Las Hienas de San Miguel’, acusada de robar vehículos y extorsionar a los propietarios para devolverlos, en un caso que revela la modalidad delictiva que sigue afectando a Lima Metropolitana.

OPERATIVO POLICIAL

Agentes de la Policía Nacional del Perú, a través de la Depincri Surco, ejecutaron un operativo simultáneo que incluyó el allanamiento de cuatro inmuebles en distintos distritos de la capital. Durante la intervención fueron detenidos Aurora Ortega, alias “Mamita”; Nicómedes Huamaní, conocido como “Nico”; y Héctor Roselo, alias “Chachaco”, quienes serían integrantes de esta organización criminal.

Según información policial, Roselo tenía en su poder un arma de fuego con la serie erradicada, la cual fue hallada oculta en la ducha de su vivienda. Las autoridades señalaron que los sospechosos ya estaban bajo seguimiento debido a denuncias previas de víctimas que denunciaron haber sido despojadas de sus vehículos y luego extorsionadas para recuperarlos.

VÍCTIMAS RECUPERAR VEHÍCULOS ROBADOS

Gracias al trabajo de inteligencia, algunas de las personas afectadas lograron recuperar sus autos. Uno de los agraviados destacó la labor policial y afirmó que la intervención permitió poner fin a semanas de temor y amenazas. “Agradecer a la Depincri de Surco que ha hecho un trabajo excepcional para ubicarlos”, señaló el denunciante, quien resaltó la labor de los efectivos en la lucha contra el crimen organizado.

El operativo fue liderado por el coronel Rivero Chaupis, jefe de la Divincri Sur I, quien informó que los detenidos cuentan con una orden de detención preliminar por siete días, mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias para determinar su responsabilidad en los delitos de robo agravado y extorsión. La investigación busca además identificar a otros posibles integrantes de la banda y esclarecer el alcance total de sus actividades delictivas.