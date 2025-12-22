Regalos tecnológicos son los más buscados por padres en esta Navidad

A pocos días de celebrarse la Navidad, miles de personas llegaron a Mesa Redonda en busca del regalo ideal para los más pequeños del hogar, siendo los productos tecnológicos los más solicitados durante esta temporada festiva.

Entre los juguetes preferidos por los niños, y que los padres buscan con mayor insistencia, destacan las consolas de videojuegos, muchas de ellas con miles de juegos incorporados, diseñadas especialmente para el entretenimiento infantil.

Estos equipos varían según la capacidad de memoria y las funciones tecnológicas que ofrecen, con precios que van desde los 100 hasta los 300 soles, dependiendo del modelo y la marca.

Otro de los artículos tecnológicos más pedidos son las cámaras impresoras, dispositivos que permiten capturar imágenes y obtener la fotografía impresa en cuestión de minutos, gracias a su sistema de doble cámara. Sus precios parten desde los 40 soles, lo que las convierte en una opción accesible.

CINE EN CASA

Los proyectores portátiles también se han posicionado como una de las principales tendencias navideñas, siendo muy solicitados como regalo infantil, ya que son compatibles con teléfonos móviles y permiten proyectar imágenes de hasta 180 pulgadas, con precios que superan los 100 soles, según sus características.