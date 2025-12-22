Mototaxistas de Puente Piedra bloquean avenida tras ataque a compañero: “No tenemos seguridad”

A pesar de la ampliación del estado de emergencia por 30 días en Lima y Callao con el propósito de reducir las cifras criminales. En horas de la noche del último domingo 21 de diciembre, se registró el ataque a balazos contra un mototaxista en Puente Piedra.

Tras esta situación, trabajadores de seis empresas de mototaxis del distrito decidieron alzar su voz de protestas y bloquearon la avenida Santa Rosa, con el propósito de que las autoridades del país puedan atender sus demandas para luchar contra la delincuencia.

TODOS SE SIENTEN INSEGUROS

Con sus vehículos, los compañeros de Juan León Vásquez llegaron hasta una caseta de seguridad, sin embargo, no había ningún agente, por lo que, revelaron que continuamente se siente inseguros en Puente Piedra.

“Estamos indignados por todo lo que viene pasando. Vemos una caseta que solo tiene presencia cuando viene una autoridad a pedir el apoyo por un voto (…) Acá todos somos trabajadores y no delincuentes. Tenemos tres entradas, pero no tenemos seguridad”, dijeron.

Cabe mencionar que, las empresas de transporte no son las únicas víctimas de la delincuencia, sino que ahora los criminales han comenzado a enviar amenazas a los comerciantes de Santa Rosa, quienes en su mayoría han preferido cerrar sus negocios.