Violento choque entre barristas deja destrozos en urbanización de Los Olivos

Un violento enfrentamiento entre grupos de barristas de Alianza Lima y Universitario de Deportes se registró en la urbanización Previ, en el distrito de Los Olivos, dejando a su paso severos daños materiales. El incidente ocurrió en plena vía pública y generó momentos de pánico entre los vecinos, quienes fueron testigos de los desmanes protagonizados por ambas facciones.

Durante el choque, los involucrados utilizaron pirotécnicos, piedras y otros objetos contundentes, los cuales impactaron contra vehículos estacionados y fachadas de viviendas. Varias lunas terminaron destrozadas y algunas paredes fueron vandalizadas con pintas alusivas a los grupos barriales, afectando al menos tres cuadras de esta zona residencial.

Enfrentamiento con pirotécnicos causó daños en viviendas y autos en Los Olivos

Las imágenes registradas muestran restos de fuegos artificiales y artefactos explosivos improvisados en la vía, evidencia del nivel de violencia alcanzado. Además, se observa a una persona tendida en el suelo mientras es agredida por otros sujetos, hecho que incrementó la preocupación entre los moradores, quienes señalaron que este tipo de episodios no es frecuente en el sector.

Los vecinos indicaron que cámaras de seguridad de la zona habrían captado lo sucedido, material que podría servir para las investigaciones correspondientes. Cabe resaltar que el enfrentamiento se produjo en las inmediaciones de un centro educativo, lo que refuerza el pedido ciudadano para una mayor presencia policial y acciones preventivas que eviten nuevos hechos de esta naturaleza.