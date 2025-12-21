Delincuentes roban equipos tecnológicos de vivienda en San Miguel

Un robo domiciliario fue reportado en el distrito de San Miguel, donde delincuentes ingresaron a una vivienda y se llevaron diversos equipos tecnológicos y objetos de valor. El hecho ocurrió mientras el propietario se encontraba fuera por motivos laborales. La víctima, músico y actor, solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias.

De acuerdo con el testimonio brindado, los ladrones forzaron la puerta principal utilizando una herramienta contundente, ocasionando daños visibles en la chapa y la estructura de madera. Posteriormente, vulneraron una segunda puerta y revisaron distintos ambientes del inmueble con aparente tranquilidad, lo que hace presumir que contaron con tiempo suficiente para cometer el delito sin ser advertidos.

Robo en San Miguel: cámaras captaron a los presuntos responsables

Entre los bienes sustraídos figuran una consola de ocho canales, una computadora portátil, tres televisores de 55 pulgadas, un teléfono móvil, joyas y aproximadamente 2 mil soles en efectivo que estaban destinados a compras navideñas. La víctima señaló además que su mascota no reaccionó durante el robo, lo que refuerza la sospecha de que los delincuentes habrían utilizado algún método para evitar que alertara a los vecinos.

Las cámaras de seguridad del interior de la vivienda registraron a un hombre y una mujer durante el ingreso y la sustracción de los objetos. Asimismo, se solicitó el acceso a imágenes de una cámara municipal ubicada en la cuadra, las cuales podrían resultar clave para identificar si los implicados actuaron con apoyo externo o utilizaron un vehículo. El afectado cuestionó los plazos para la entrega de estos registros y pidió a las autoridades celeridad en el apoyo a la investigación policial ya iniciada.