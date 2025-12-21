Adulto mayor permanece grave tras ser atropellado y abandonado en San Juan de Miraflores

Un adulto mayor de 75 años permanece hospitalizado en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador luego de ser atropellado por un vehículo que se dio a la fuga en el distrito de San Juan de Miraflores. El accidente ocurrió en la cuadra 2 de la avenida Canevaro, cuando la víctima realizaba labores de trabajo junto a uno de sus hijos. Pese a la gravedad del hecho, el conductor no se detuvo para auxiliarlo.

Según el testimonio de la familia, el hombre quedó tendido en la vía pública por cerca de 40 a 50 minutos hasta la llegada de una ambulancia. Posteriormente fue trasladado al centro de salud, donde, aseguran, la atención no fue inmediata debido a la alta demanda y a la falta de recursos disponibles para intervenirlo quirúrgicamente de manera urgente.

Familia solicita cámaras de seguridad para identificar al responsable

Los familiares señalaron que los médicos han informado que la intervención quirúrgica no puede realizarse de inmediato por la ausencia de camas y de implementos médicos necesarios, además de la exigencia del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT). Indicaron que, al tratarse de un accidente vehicular, el Seguro Integral de Salud (SIS) no estaría cubriendo el procedimiento, lo que complica aún más la situación.

Ante este panorama, la familia pidió públicamente el apoyo de la Municipalidad de San Juan de Miraflores para acceder a las cámaras de videovigilancia de la zona y lograr identificar la placa del vehículo involucrado. Su objetivo es ubicar al responsable, activar el seguro correspondiente y permitir que el adulto mayor reciba la operación que necesita. Asimismo, resaltaron que la víctima es un pilar económico del hogar y que su estado de salud ha afectado directamente a toda la familia.