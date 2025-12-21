El verano arranca con alta concurrencia en las playas de la Costa Verde

El inicio oficial del verano ya se siente en Lima. Desde tempranas horas, numerosas familias, parejas y grupos de amigos llegaron hasta las playas de la Costa Verde para aprovechar el primer día de la temporada más calurosa del año. Agua Dulce fue uno de los puntos con mayor afluencia, evidenciando el interés de los ciudadanos por disfrutar del mar, el sol y el descanso dominical.

El ambiente estuvo marcado por actividades recreativas en la arena, juegos familiares y momentos de convivencia. Niños y adultos participaron en dinámicas propias de la playa, mientras otros optaron por relajarse frente al mar. A pesar de tratarse del inicio del verano, algunos visitantes comentaron que el agua aún se sentía fría, por lo que prefirieron permanecer en la orilla.

Primer día de verano congrega a familias y parejas en Agua Dulce

La gastronomía también tuvo un rol protagónico. Diversos asistentes compartieron platos típicos como ceviche y arroz con pollo, reafirmando la costumbre de combinar la jornada de playa con comida tradicional. Comer en grupo y al aire libre fue parte esencial de la experiencia para quienes acudieron a Agua Dulce.

Durante la jornada se vivieron además momentos especiales, como celebraciones familiares y compromisos recientes, que coincidieron con el inicio del verano. Los asistentes resaltaron la importancia de aprovechar estos meses para fortalecer los lazos familiares y amistosos, recomendando acudir a la playa como una alternativa de recreación accesible y segura.