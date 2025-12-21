Centro de Lima luce abarrotado a pocos días de la Navidad

A pocos días de la Nochebuena, el centro de Lima registra un movimiento intenso de personas que buscan completar sus compras navideñas. Desde tempranas horas de la tarde, cientos de ciudadanos se concentran en el cruce de los jirones Andahuaylas y Cusco, aprovechando el fin de semana para adquirir adornos, regalos y artículos que aún faltan en sus hogares.

La escena es clara: familias cargando cajas de gran tamaño, bolsas con obsequios y elementos decorativos que serán colocados en los árboles navideños. Muchos compradores señalan que recién pueden acudir en estas fechas debido a sus jornadas laborales, por lo que optan por realizar sus compras a contrarreloj, pese a la congestión y el poco espacio para desplazarse.

Compras navideñas congestionan veredas del centro de Lima

Si bien el comercio ambulatorio ya no ocupa las pistas, continúa instalado en gran parte de las veredas, lo que dificulta el tránsito peatonal y el acceso a tiendas formales. Aun así, la oferta es variada: desde árboles navideños alternativos y adornos, hasta juguetes llamativos que se han popularizado en redes sociales y que captan la atención de los más pequeños.

Conforme avanzan las horas de la tarde, la afluencia no disminuye. Por el contrario, más personas siguen llegando al Cercado de Lima para realizar sus últimas compras, anticipando que en los días previos a Navidad el flujo será aún mayor. Las autoridades y comerciantes esperan que esta tendencia continúe hasta el 24 de diciembre.