Poder Judicial ordena prohibir paseos en caballo en la Plaza de Armas de Lima

El Poder Judicial ordenó la prohibición del uso de carruajes tirados por caballos en el Centro Histórico de Lima, específicamente en el perímetro de la Plaza de Armas, una actividad turística que se realizaba de manera habitual desde hace varios años. La disposición fue dirigida a la Municipalidad Metropolitana de Lima, que deberá dejar sin efecto cualquier autorización vigente relacionada con estos paseos.

De acuerdo con la resolución judicial, la comuna capitalina está obligada a ejecutar el cese inmediato y la cancelación definitiva de licencias o permisos otorgados a personas o empresas que ofrecían recorridos con caballos en esta zona emblemática. La medida responde a preocupaciones vinculadas al bienestar animal, especialmente por las condiciones climáticas y la carga física que soportaban los equinos.

Poder Judicial ordena eliminar autorizaciones para paseos con caballos en la Plaza de Armas

Durante una cobertura en la propia Plaza de Armas, se confirmó que el fallo ya fue notificado y que la municipalidad no tiene margen de discrecionalidad para modificarlo. La resolución es de cumplimiento obligatorio y no contempla excepciones, por lo que la actividad deberá desaparecer de manera definitiva del espacio público señalado.

La Municipalidad de Lima anunció que emitirá un pronunciamiento oficial en las próximas horas para informar cómo procederá frente a la orden judicial. Sin embargo, se precisó que la comuna solo puede acatar la decisión, al tratarse de un mandato emitido por el Poder Judicial que deja sin sustento legal la continuidad de estos paseos turísticos.