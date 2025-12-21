Tragedia tras chocolatada: camioneta atropella a tres niños en Villa María del Triunfo

Una actividad navideña organizada para compartir un momento de alegría en Villa María del Triunfo terminó en tragedia cuando una camioneta atropelló a tres menores de edad en la zona de José Gálvez. El hecho ocurrió luego de una chocolatada, mientras varios niños jugaban en el suelo del lugar sin advertir el peligro.

De acuerdo con los testimonios recogidos, el conductor del vehículo habría intentado retirarse tras participar en la entrega de panetones, sin notar la presencia de los menores frente a la unidad. En cuestión de segundos, el desplazamiento del vehículo provocó gritos de desesperación entre los vecinos, quienes inicialmente no comprendían lo ocurrido y alertaron de inmediato sobre la gravedad del accidente.

Accidente tras chocolatada deja a un menor con pronóstico reservado en VMT

Tras el impacto, los tres niños fueron auxiliados y trasladados de emergencia al hospital de Villa El Salvador. Dos de ellos recibieron atención médica y posteriormente fueron dados de alta, al no presentar lesiones de gravedad. Sin embargo, el tercer menor continúa internado y su estado de salud es delicado, por lo que permanece bajo estricta observación médica.

En tanto, el conductor de la camioneta fue llevado a la comisaría de José Gálvez para rendir su manifestación y someterse a los exámenes correspondientes, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer responsabilidades. La familia del menor hospitalizado espera una evolución favorable, mientras el caso genera conmoción en la comunidad.