Vecinos de Carabayllo viven momentos de terror tras fuerte detonación en evento municipal

Un nuevo episodio de violencia generó alarma en el distrito de Carabayllo, luego de que se registrara una detonación durante una actividad municipal encabezada por el alcalde Pablo Mendoza. El hecho ocurrió en el sector Sol Naciente, mientras se realizaba la ceremonia de colocación de la primera piedra de una obra pública, con la presencia de autoridades locales y vecinos de la zona.

Según lo informado desde el lugar, el alcalde Pablo Mendoza estaba próximo a dirigirse al público cuando un fuerte estallido interrumpió el acto. El sonido fue percibido a varios metros de distancia y provocó momentos de tensión entre los asistentes, así como la inmediata reacción del personal de seguridad municipal, que priorizó la protección del burgomaestre y el resguardo del área.

Atentado genera temor en vecinos y suma antecedentes de violencia

Vecinos del sector relataron que la explosión se produjo alrededor de las 5:30 de la tarde y que incluso se sintió un leve movimiento del suelo. De acuerdo con los testimonios recogidos, el artefacto habría detonado debajo de una mototaxi estacionada en el lugar, en una zona donde se concentraban varias personas, lo que incrementó el temor por posibles consecuencias mayores.

Este episodio se suma a otros hechos similares ocurridos en los últimos meses. En noviembre, un artefacto explosivo fue detonado cerca de la biblioteca municipal durante otra actividad oficial, y en diciembre se reportó un ataque en las inmediaciones de la vivienda del alcalde. La municipalidad señaló que se trataría del cuarto atentado vinculado a la autoridad edil. Hasta el momento, el alcalde no ha brindado declaraciones públicas, mientras la Policía continúa con las diligencias correspondientes. El caso se produce en un contexto nacional marcado por recientes ataques contra autoridades, lo que refuerza la preocupación ciudadana frente al avance del crimen organizado.