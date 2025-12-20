Jimmy Pflücker presenta su libro "Minería, Familia y Nación", la historia de toda una familia

En el auditorio del Centro Cultural Ccori Wasi, el empresario Jimmy Pflücker presentó su libro “Minería, Familia y Nación”, una obra que recorre más de 90 años de historia de la familia Pflücker en el Perú y su estrecha relación con el desarrollo de la minería nacional.

El libro pone en valor el aporte de esta familia a la industria minera peruana, destacando la introducción de tecnología y la construcción de las bases que permitieron el crecimiento del sector. Pflucker adelantó que esta publicación forma parte de una serie de libros, que continuará abordando las siguientes etapas y protagonistas de esta historia empresarial.

“La historia de los Pflücker ha sido muy importante para la minería del Perú, dejando los cimientos para que las siguientes generaciones y apellidos estén donde están ahora”, señaló el autor durante su exposición.

PRESENCIA DE JÓVENES EN LA MINERÍA

Durante el evento, Pflucker también hizo un llamado a los jóvenes a involucrarse más en la minería, resaltando su importancia estratégica y su potencial como herramienta de emprendimiento y desarrollo personal. Indicó que la actividad minera ofrece hoy oportunidades incluso más generosas que algunas carreras profesionales tradicionales.

El evento contó con la participación del abogado Hugo Guerra y el economista Guido Pennano como panelistas. Guerra destacó que el libro no solo narra la historia de una familia, sino también el esfuerzo de los migrantes y el proceso de construcción de la República tras la independencia.