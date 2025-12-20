La Punta refuerza medidas de seguridad para fiestas de fin de año y verano 2026

La Municipalidad Distrital de La Punta dio a conocer un conjunto de medidas y estrategias orientadas a garantizar la seguridad y tranquilidad de vecinos y visitantes durante las celebraciones de fin de año y la temporada de verano 2026.

El alcalde Ramón Garay informó que en el distrito están terminantemente prohibidas prácticas que alteren el orden público, como acampar en las playas, consumir bebidas alcohólicas y el uso de pirotécnicos. Estas restricciones, precisó, contemplan sanciones económicas para quienes no las respeten.

CIFRAS

La Punta cuenta con una extensión menor a un kilómetro cuadrado y aproximadamente 3 mil residentes, sin embargo, durante los fines de semana de verano puede recibir hasta 20 mil visitantes, lo que exige un estricto control del orden y la seguridad.

En ese sentido, Garay aseguró que se viene trabajando de manera articulada con la Policía Nacional del Perú, la Policía de Turismo, Salvataje, Serenazgo Sin Frontera y Defensa Civil, a fin de responder ante cualquier eventualidad.

El alcalde también recordó que el distrito es considerado una zona altamente vulnerable ante un sismo de gran magnitud, ya que, según informes de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú, La Punta podría quedar completamente inundada en caso de un tsunami, con un tiempo estimado de 20 minutos para evacuar.

Durante la temporada de verano, los salvavidas estarán desplegados en las playas con motos acuáticas para atender emergencias y rescates. Además, se implementará control vehicular como parte del plan de ordenamiento.