Atentado con explosivo en complejo deportivo deja cuatro heridos en SJM

La delincuencia vuelve a golpear en plena temporada navideña. Cuatro personas resultaron heridas luego de que delincuentes lanzaran un artefacto explosivo contra el complejo deportivo “El Churre”, ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores, donde se desarrollaba una chocolatada. La potente detonación generó pánico entre los asistentes, quienes huyeron del lugar en medio del caos.

Vecinos relataron que escucharon un fuerte estruendo que inicialmente confundieron con un accidente vehicular. Minutos después, la presencia policial confirmó que se trató de un atentado. Testigos señalaron que varias personas salieron corriendo de la cancha, algunas aún con canastas del evento navideño, mientras otras resultaron alcanzadas por esquirlas del explosivo.

El ataque se produjo cerca de un centro comercial y de un instituto superior, y las víctimas serían jóvenes estudiantes que salían de clases en ese momento. Según vecinos, esta no sería la primera vez que el complejo deportivo es blanco de atentados, ya que incluso se observan impactos de bala en la puerta del local, lo que evidencia reiterados actos de violencia.

PRONÓSTICO RESERVADO

El Ministerio de Salud informó que los cuatro heridos fueron trasladados al hospital María Auxiliadora y permanecen con pronóstico reservado. El local, que pertenece al exfutbolista Hernán “Churre” Hinostroza, fue clausurado tras el atentado. En tanto, la Policía Nacional investiga el caso y no descarta que se trate de un nuevo episodio de extorsión vinculado a la realización de eventos en el recinto.