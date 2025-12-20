Independencia: hombre muere atropellado cuando se desplazaba en su moto eléctrica

Una tragedia enluta al distrito de Independencia. Un hombre perdió la vida tras ser atropellado por un tráiler cuando se desplazaba a bordo de una moto eléctrica por la Panamericana Norte, a la altura del instituto Senati.

Según la información preliminar, el impacto fue de tal magnitud que la víctima falleció en el lugar. El conductor del vehículo pesado fue intervenido de inmediato por las autoridades y quedó detenido mientras se desarrollan las investigaciones correspondientes.

Agentes de la Policía Nacional del Perú, pertenecientes a la División de Accidentes de Tránsito, llegaron a la zona para realizar las diligencias de ley y recabar información que permita esclarecer las causas del fatal accidente.

IDENTIFICAN A VÍCTIMA

La víctima fue identificada como Moisés Jesús Trujillo Córdova. Hasta el lugar también llegó un representante del Ministerio Público, quien dispuso el levantamiento del cadáver, mientras el tránsito en la zona se vio parcialmente restringido durante las labores policiales.