Matan a balazos a conductor durante ataque armado en el Cercado de Lima

Angelo Miota, de 38 años, perdió la vida tras ser atacado a balazos cuando se encontraba a bordo de su camioneta blanca junto a su amigo Luis Cornejo, en la intersección de la avenida Argentina con el jirón Leonardo Arrieta, en el Cercado de Lima. El violento hecho se produjo cuando dos sujetos, que se movilizaban en un automóvil, abrieron fuego directamente contra el vehículo con intención de matar.

De acuerdo con el parte policial, el ataque ocurrió el último jueves alrededor de las 6:00 de la mañana. Un efectivo policial que fue testigo del hecho respondió con su arma de reglamento y logró herir a uno de los atacantes; sin embargo, ambos delincuentes consiguieron huir del lugar a bordo del mismo vehículo.

Miota recibió un impacto de bala en el abdomen y fue trasladado de emergencia a una clínica cercana, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. En tanto, su acompañante resultó herido por un disparo en el brazo y permanece estable, según informaron las autoridades.

INVESTIGACIONES EN CURSO

La víctima era conocida en la Unidad Vecinal N.° 3 y en el sector de Mirones por su participación en torneos de fútbol. Tenía permiso para portar arma y, según las primeras diligencias, habría intentado evitar el robo de su vehículo. Angelo Miota deja cuatro hijos, el menor de apenas tres meses de nacido. La investigación está a cargo de la Depincri, que analiza las cámaras de videovigilancia para identificar la placa del auto usado por los atacantes.