Venta de pavos y lechones se incrementa en mercados por Navidad

A pocos días de la celebración de la Navidad, la venta de animales para la tradicional cena de Nochebuena se intensifica en el mercado Megacentro, ubicado en el distrito de San Martín de Porres. En este centro de abastos, conocido por la comercialización de animales vivos, las familias pueden elegir entre pavos, lechones, patos, gallinas, conejos y cuyes, según su presupuesto y preferencias gastronómicas.

Los comerciantes señalaron que el pavo sigue siendo el producto más solicitado. El pavo blanco se vende a un precio aproximado de 12 soles el kilo, mientras que el pavo negro alcanza los 14 soles por kilo, con pesos que van desde los 7 hasta los 14 kilos. Muchos compradores prefieren el pavo negro por considerarlo de corral y de mejor sabor, a diferencia del pavo blanco, que proviene mayormente de granjas.

Además del pavo, el mercado ofrece otras opciones como gallinas y patos. Para quienes prefieren carne de cerdo, los lechones son una alternativa demandada, con precios desde 20 soles el kilo, dependiendo del tamaño. Asimismo, el cuy se presenta como una opción distinta para esta Navidad, con ejemplares que pesan alrededor de un kilo y cuestan cerca de 30 soles, rindiendo para varias personas.

CENA NAVIDEÑA

Los compradores indicaron que el presupuesto para la cena navideña depende del número de integrantes de cada familia, con gastos que oscilan desde los 130 soles hasta montos superiores a los 500 soles. Finalmente, los comerciantes informaron que brindan facilidades de pago en partes, con el fin de apoyar a las familias que aún buscan completar su mesa navideña.