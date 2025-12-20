Iquitos: asaltan a mujer y se llevan su collar de oro

Dos mujeres fueron víctimas de un violento asalto en manada durante la madrugada en la ciudad de Iquitos. El hecho ocurrió en la intersección de las calles Trujillo con Freyre, cuando las jóvenes se desplazaban a bordo de una motocicleta y fueron interceptadas por cuatro sujetos que se movilizaban en mototaxis.

Al percatarse de que estaban siendo perseguidas, las víctimas intentaron ponerse a salvo ingresando a una estación de servicio cercana. Sin embargo, los delincuentes descendieron rápidamente de sus vehículos y las alcanzaron antes de que pudieran resguardarse.

Durante el ataque, los asaltantes le arrebataron un collar de oro a una de las mujeres, quien resultó herida en el cuello tras forcejear con los sujetos. El violento accionar generó momentos de pánico, mientras los delincuentes huían con rumbo desconocido.

INVESTIGACIONES EN CURSO

Las cámaras de vigilancia del grifo registraron todo el asalto y las imágenes serán determinantes para las investigaciones. Las víctimas denunciaron el hecho de inmediato y la Policía Nacional del Perú ya inició las labores de identificación y captura de los responsables.