SMP: asesinan a hombre dentro de su vehículo

Un hombre fue asesinado a balazos por sicarios al interior de su vehículo cuando circulaba por la cuadra nueve de la avenida Tomás Valle, en el distrito de San Martín de Porres. El ataque se produjo a plena vía pública y generó alarma entre los transeúntes y conductores que pasaban por la zona.

Producto de los disparos, el conductor perdió el control de su automóvil, el cual terminó impactando contra otra unidad que se encontraba delante. A consecuencia del choque y las heridas de bala, la víctima falleció en el lugar. Hasta el momento, su identidad no ha sido confirmada por las autoridades.

Agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron a la escena del crimen para acordonar el área e iniciar las diligencias correspondientes, con el fin de esclarecer las circunstancias del homicidio. Asimismo, se informó que las cámaras de seguridad instaladas en la zona serán fundamentales para identificar a los responsables del ataque.

INVESTIGAN CRIMEN

De acuerdo con las primeras investigaciones, se presume que el hecho esté relacionado con un ajuste de cuentas. Este nuevo crimen se registra en un contexto marcado por la creciente inseguridad ciudadana, justo cuando el Gobierno ha anunciado la ampliación del estado de emergencia en Lima y Callao.