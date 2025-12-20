Gamarra: asaltan a cambista y le roban cerca de S/ 200 mil a plena luz del día

Un violento asalto se registró en el interior de la galería La Multi, en el emporio comercial de Gamarra, cuando un cambista estaba a punto de utilizar el ascensor y fue interceptado por dos sujetos armados. Los delincuentes actuaron con extrema agresividad y no dudaron en atacar a la víctima para despojarla de una fuerte suma de dinero.

Según testigos, los hampones amenazaron al cambista y lo golpearon brutalmente en la cabeza con la base del arma para reducirlo. Luego le arrebataron cerca de 200 mil soles, llevándose su morral y la mochila que llevaba en la carreta, tras lo cual intentaron huir rápidamente del lugar.

Durante el forcejeo, la víctima logró sujetar a uno de los asaltantes, lo que generó gritos y momentos de tensión. Esto alertó al segundo delincuente, quien regresó apuntando con el arma de fuego para obligar al cambista a soltar a su cómplice y asegurar la fuga.

DELINCUENTES ESCAPARON

El hecho ocurrió ante la presencia de madres y niños que se encontraban dentro de la galería y que, presas del pánico, cubrían a sus pequeños para evitar que resultaran heridos. Pese al temor generado, los delincuentes lograron escapar. La Policía Nacional inició las investigaciones y revisa las cámaras de seguridad para identificar a los responsables.