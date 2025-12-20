SJM: fingen ser pasajeros y encañonan a taxista para robarle su vehículo

El conductor fue golpeado, encañonado y arrojado al suelo por tres delincuentes que usaron un falso servicio por aplicativo como trampa. Vecinos exigen mayor patrullaje e iluminación.

Un taxista fue víctima de un violento asalto luego de aceptar un servicio solicitado mediante un aplicativo de transporte en el sector San Antonio de Padua, en el distrito de San Juan de Miraflores. Cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes fingieron ser pasajeros para despojarlo de su vehículo y de su herramienta de trabajo en un hecho que no duró más de dos minutos.

Las imágenes muestran que todo comenzó con la llegada de un primer sujeto, quien se identificó como el pasajero mostrando su celular. Al subir al vehículo, se inició un forcejeo con el conductor, momento en el que otros dos delincuentes, que ya se encontraban en la zona, ingresaron en escena y, con un arma de fuego, encañonaron al taxista, lo golpearon y lo obligaron a bajar a rastras.

Incluso, uno de los asaltantes le exigió la clave de su teléfono celular antes de huir junto a sus cómplices con el automóvil. En un intento desesperado, el taxista corrió tras su unidad, pero no logró alcanzarla. Vecinos de la zona, que observaron el hecho a distancia, señalaron que no intervinieron por temor a que se produjera un tiroteo.

VECINOS EXIGEN SEGURIDAD

Tras lo ocurrido, los residentes del sector denunciaron la falta de iluminación pública y la escasa presencia policial. La denuncia fue presentada en la comisaría de Villa María del Triunfo, y las grabaciones de las cámaras de seguridad ya forman parte de las investigaciones que realiza la Policía Nacional para identificar y capturar a esta presunta banda dedicada al robo de vehículos.