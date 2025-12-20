El Agustino: detienen a exalumna extranjera que exigía pagos a profesores para aprobar a estudiantes

Agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a una joven de nacionalidad venezolana de 18 años, acusada de extorsionar a profesores del colegio Gran Mariscal Andrés Avelino Cáceres, en el distrito de El Agustino.

La intervención se produjo durante un operativo en Ate, donde se encontró en su poder un teléfono celular desde el cual enviaba mensajes intimidatorios. La División de Investigación de Robos de la Dirincri identificó el número mediante un rastreo técnico coordinado con Osiptel.

La exalumna exigía la aprobación de estudiantes de tercero y cuarto de secundaria a cambio de no atentar contra la integridad de los docentes. En el teléfono intervenido se encontraron pruebas de múltiples mensajes enviados a tres profesores con el mismo patrón extorsivo.

Vínculo con banda criminal y confesión

La joven confesó conocer a la plana docente y a los alumnos, lo que facilitó su modus operandi. Según el coronel PNP Juan Carlos Montúfar Lezama, la detenida admitió haber colaborado con la banda criminal "Los Chuckys", que buscaba beneficios económicos mediante las exigencias ilícitas.

La PNP investiga si existieron pagos de dinero u otros favores a cambio de las aprobaciones indebidas. El coronel Montúfar detalló que la joven reside en Perú desde hace siete años y aprovechó su relación previa con el colegio para identificar objetivos. La pesquisa continúa para determinar posibles cómplices en centros educativos.

Docente deja de enseñar por extorsiones

Debido a las extorsiones, una docente con más de 30 años de trayectoria y a dos años de su jubilación, decidió dejar la enseñanza tras recibir amenazas de alumnos del mismo colegio, optando por retirarse para no poner en riesgo su vida.