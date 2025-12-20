Plaza San Martín se ilumina con show navideño gratuito desde el Hotel Bolívar

Más de mil personas se congregaron la noche de este viernes en la Plaza San Martín para disfrutar del espectáculo navideño “Navidad en Lima, una estrella brilla”, un evento cultural que llenó de música, luces y espíritu festivo el centro histórico de la capital.

El show contó con la participación de alrededor de 100 niños, quienes formaron parte de un musical que se desarrolló desde los balcones del histórico Hotel Bolívar, escenario emblemático que sirvió como marco para la presentación de diversos números artísticos.

HORARIOS Y FECHAS

Cabe destacar que el espectáculo es gratuito y continuará presentándose los días 19, 20 y 21 de diciembre, permitiendo que más ciudadanos puedan disfrutar de esta propuesta navideña en pleno corazón de Lima.