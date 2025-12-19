Aumenta abandono de gatitos en el Parque Kennedy: Mas de 200 michis están sin hogar

El abandono de mascotas continúa siendo una grave problemática en Miraflores, donde por cada gato que logra ser adoptado, al menos siete más son dejados principalmente en el Parque Kennedy, uno de los espacios más concurridos del distrito. Actualmente, más de 200 gatitos viven en esta zona, expuestos a la intemperie y a los peligros de la calle.

Pese a que el abandono animal está penado con multas que alcanzan los 5,350 soles, malos propietarios continúan dejando a sus mascotas en el parque, burlando los sistemas de videovigilancia y aprovechando la frondosa vegetación para cometer esta práctica. Esta situación ha generado indignación entre vecinos, voluntarios y defensores de los animales.

Las campañas de adopción impulsadas durante todo el año no logran frenar el crecimiento de la población felina en el parque. Según activistas, las cifras de abandono superan ampliamente a las de adopción, lo que convierte el problema en un desafío permanente para las autoridades locales y las organizaciones de protección animal.

Aunque para muchos turistas el conocido “parque de los gatos” resulta un atractivo peculiar de Lima, la realidad de estos animales va más allá de las fotografías. A pesar del cariño que reciben de vecinos y visitantes, los gatos necesitan un hogar estable y responsable que les garantice cuidados, alimentación y atención veterinaria.

Casos como el de vecinos que ya han adoptado y cambiado la vida de uno de estos michis demuestran que la adopción responsable puede marcar la diferencia. Por ello, las campañas navideñas buscan sensibilizar a la población y recordar que abandonar a un animal es una falta grave sancionada por ley.

“ADOPTA UN MICHI EN NAVIDAD”

Las personas interesadas en brindar un hogar pueden contactar a Michis Kennedy a través de sus redes sociales en Facebook, Instagram y TikTok, donde los voluntarios orientan el proceso de adopción. También pueden acudir al parque para conocer a los gatitos, especialmente a los más pequeños que son abandonados constantemente y se encuentran en búsqueda urgente de una familia.

Asimismo, se ha habilitado el número 967 300 817 para quienes deseen mayor información. Los gatitos del Parque Kennedy esperan por un papá y una mamá humana que les ofrezcan amor, cuidado y una segunda oportunidad.