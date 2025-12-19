Aeropuerto Jorge Chávez vuelve a operar con dos pistas tras culminar mantenimiento

La pista de aterrizaje número dos del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez volverá a operar desde este sábado 20 de diciembre, tras culminar los trabajos de mantenimiento que habían reducido la capacidad operativa del principal terminal aéreo del país. La reapertura permitirá normalizar el tránsito aéreo en una de las temporadas de mayor demanda del año, especialmente por las celebraciones de fin de año y el incremento del turismo.

Durante el periodo de intervención, el aeropuerto funcionó con una capacidad limitada, atendiendo solo alrededor del 70 % de sus operaciones habituales. Con la reincorporación de esta pista, el terminal podrá gestionar hasta 500 vuelos diarios, optimizando tanto las salidas como las llegadas nacionales e internacionales, y reduciendo posibles retrasos en los itinerarios.

Reapertura de pista en Jorge Chávez mejora capacidad y seguridad aérea

Además de la rehabilitación de la pista, el aeropuerto incorpora un nuevo sistema de iluminación con tecnología LED, compuesto por aproximadamente 2.200 luminarias de última generación. Este equipamiento mejora la visibilidad durante las operaciones nocturnas y en condiciones climáticas adversas, fortaleciendo los estándares de seguridad y eficiencia aeroportuaria.

El acto de reapertura fue encabezado por el ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Prieto, quien destacó que estas mejoras son resultado del trabajo conjunto entre el sector público y privado. La inversión total destinada a la rehabilitación de la pista y al sistema de luces asciende a 70 millones, y se espera que contribuya a reforzar la competitividad del aeropuerto, así como a impulsar el turismo y la conectividad aérea del país.