BCR eleva proyección de crecimiento económico del Perú a 3.3% para este año

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, anunció un reajuste al alza en la proyección de crecimiento económico del país para el cierre del 2025, que pasará de 3.2 % a 3.3 %, tras un análisis macroeconómico de los últimos meses del año.

Velarde explicó que este mejor desempeño responde, principalmente, al incremento sostenido en el precio de los minerales, como el oro, así como a un entorno externo más favorable de lo previsto. Con estas cifras, el Perú se posiciona como el tercer país de Latinoamérica con mayor crecimiento económico, solo por debajo de Paraguay (4.2 %) y Argentina (4 %).

IMPACTO DE LA CRIMINALIDAD

No obstante, el titular del BCR advirtió que la delincuencia y la criminalidad tienen un impacto directo y negativo en la economía nacional, afectando la inversión privada, el turismo y el desarrollo empresarial. “Hay personas que ya no invierten, empresarios que incluso han enviado a sus familias al extranjero y comienzan a mirar otros países donde invertir. El turismo también se ve afectado, porque nadie quiere ir a un país donde se siente inseguro”, sostuvo.

Velarde señaló que, si bien el país continúa creciendo a un ritmo sostenido, el impacto de la inseguridad ciudadana ha impedido que el crecimiento sea mayor. En ese sentido, remarcó que el problema no debe evaluarse solo en términos económicos, sino como una situación social que requiere ser combatida con urgencia, independientemente del costo.