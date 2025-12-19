Vacunas contra la influenza ya están disponibles en postas y centros de salud de la capital

Tras varios días de incertidumbre entre la ciudadanía, la situación del abastecimiento de vacunas contra la influenza tomó un rumbo positivo en la capital. Un recorrido por diversos centros de salud y postas médicas permitió constatar que las dosis ya se encuentran disponibles, especialmente en establecimientos del Ministerio de Salud.

En el centro de salud Huáscar 15, ubicado en San Juan de Lurigancho, adultos mayores y padres de familia acudieron desde tempranas horas para recibir la vacuna, ante la proximidad de las fiestas de fin de año y el incremento de enfermedades respiratorias. “Somos adultos mayores y, como vienen las fiestas de Navidad y Año Nuevo, estamos propensos a contagiarnos”, comentó uno de los usuarios tras ser inmunizado.

Maribel Valerio Castro, responsable de Inmunizaciones del centro de salud Huáscar 15, informó que la vacunación se está realizando a menores de cinco años, gestantes, adultos mayores de 60 años y personas con comorbilidades, como diabetes e hipertensión arterial. Además, precisó que el establecimiento cuenta actualmente con alrededor de 700 dosis contra la influenza.

Una situación similar se registró en la posta médica de Lince, donde decenas de ciudadanos formaron largas colas para acceder a la vacuna, incluyendo personal de salud, adultos mayores y familiares que acudieron a inmunizar a sus padres y nietos. Algunos usuarios indicaron que optaron por acudir a estos centros debido a la falta de vacunas en EsSalud.

CENTRO DE VACUNACIÓN

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que en Lima existen ocho centros de vacunación permanente contra la influenza, ubicados en distritos como Lince, San Juan de Lurigancho y Santa Anita, entre otros. Para conocer el listado completo de establecimientos y horarios de atención, la entidad recomendó ingresar a su página web oficial.