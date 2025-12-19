Mininter y PNP anuncian refuerzo de seguridad para fiscal amenazada Miriam Parra

El calvario de la fiscal provincial Miriam Parra comenzó tiempo atrás, cuando empezó a recibir amenazas de sujetos que presuntamente estarían recluidos en el penal de Lurigancho, en un intento por amedrentarla debido a su labor fiscal. Sin embargo, en abril de este año, la situación escaló a un nivel más grave, cuando desconocidos intentaron atentar directamente contra su vida.

La propia fiscal relató que el ataque ocurrió cuando salía de su centro de labores, en San Martín de Porres, acompañada por su personal de resguardo. No obstante, este no ha sido el único hecho de intimidación. Según se informó, los mensajes amenazantes se intensificaron a partir del 11 de diciembre, generando una profunda preocupación. Aunque días atrás el caso fue revelado protegiendo su identidad, la fiscal decidió ahora dar la cara y hacer pública su denuncia.

NUEVAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Ante estos hechos, el Ministerio del Interior anunció nuevas medidas de protección. El ministro Vicente Tiburcio expresó su solidaridad y aseguró que se seguirá trabajando con inteligencia para identificar a los responsables. En la misma línea, el comandante general de la PNP, Óscar Arriola, informó que se reforzará y duplicará la seguridad asignada a la fiscal.

Miriam Parra cuenta con 12 años de trayectoria en el Poder Judicial y cerca de seis años en el Ministerio Público, periodo en el que ha logrado decenas de sentencias efectivas en San Juan de Lurigancho y Lima Norte. Entre los casos más emblemáticos que investigó figura la denuncia de una joven que fue dopada y violentada por un taxista en SMP en 2023, hecho que alcanzó notoriedad mediática.